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Orhangazi'de camiiden muslukları çalan hırsızı cemaat yakaladı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde camii avlusundaki şadırvandan muslukları çalan Ayhan B. (27), cemaat tarafından kısa süren kovalamacanın ardından yakandı.

07.11.2019 20:57 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:57 Orhangazi'de camiiden muslukları çalan hırsızı cemaat yakaladı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde camii avlusundaki  şadırvandan muslukları çalan Ayhan B. (27), cemaat tarafından kısa süren kovalamacanın ardından yakandı. Elinde musluklarla yakalanan ve çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alındı.

?Olay, dün akşam, Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde meydana geldi. Namazın ardından camiiden çıkan cemaat ve görevliler, bir kişinin elinde musluklarla avludan çıktığını fark etti. Bunun üzerine cemaat ve görevliler şüpheliyi yakalamak için peşinden gitmeye başladı. Durumu fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli elinde musluklarla, cemaat tarafından cami yakınlarındaki bir zeytinlik alanda yakalandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelinin Ayhan B. olduğunu ve hırsızlıktan çok sayıda sabıkası bulunduğunu belirledi. Üzerinde yapılan aramada bıçak ele geçirilen  Ayhan B., Asayiş şube müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayhan B, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Fatih Mahallesi, Fatih Camii, Orhangazi, Güncel

Kaynak: DHA

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