Haberler » Güncel » Orhangazi'de freni arızalanan traktörden atlayan sürücü ağır yaralandı - Haber

Orhangazi'de freni arızalanan traktörden atlayan sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kullandığı traktörün freni boşalması nedeniyle hızla giden araçtan atlayarak asfalta başını çarpan sürücü ağır yaralandı.

18.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:06Orhangazi'de freni arızalanan traktörden atlayan sürücü ağır yaralandı
'nın ilçesinde, kullandığı traktörün freni boşalması nedeniyle hızla giden araçtan atlayarak asfalta başını çarpan sürücü ağır yaralandı.
Keramet Mahallesi'nde 16 PS 087 plakalı traktörüyle ana yola doğru seyreden Resul Yıldız (51), aracın frenlerinin tutmadığını fark etti. Bir süre traktörü durdurmak için çaba harcayan Yıldız, hızla zeytinliğe yönelen araçtan atladı.
Başını asfalta çarparak yaralanan Yıldız, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Resul Yıldız, Orhangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:47 Beyoğlu'nda 2 kişinin öldüğü "kız kaçırma" çatışmasında sanığa 31 yıl hapis cezası - Haber
16:47 Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı 4 yaralı - - Haber
16:47 Tır'ın çarptığı yolcu minibüsünde ölen zehranur'a hüzünlü uğurlama - Haber
16:46 İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Müslümanların birçok sorunu ABD müdahalesinden kaynaklıdır" - Haber
16:41 ÇİMKO'nun üç tesisine "Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgesi" - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:49:27