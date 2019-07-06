06.07.2019 14:13
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Orhangazi'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Orhangazi

Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Orhangazi- İznik Güney Yolu Narlıca Mahallesi girişinde, Engin Güneş (41) idaresindeki 06 FB 6606 plakalı otomobil ile Uğur Korkmaz'ın (29) kullandığı 16 K 1247 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Uğur Korkmaz ile aynı araçta bulunan Hamza Önal (30) yaralandı.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan Korkmaz, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralı Hamza Önal ise Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Orhangazi, Güney, İznik, Güncel

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