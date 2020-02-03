Orhangazi'de otomobil camı yüklü tır devrildi

Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde otomobil camı yüklü tırın devrilmesi nedeniyle yolda bir süre araç kuyruğu oluştu.
İzmit'teki bir fabrikadan yüklediği camları Bursa'ya getirmek üzere yola çıkan sürücünün kullandığı 34 ZTY 87 plakalı tır, Yalova-Bursa kara yolunun Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından tırın kasasında bulunan camla etrafa saçıldı.
Bir şeridin trafiğe kapanması sebebiyle araç kuyruğu oluşan yolda ulaşım, temizlik çalışmasının ardından normale döndü.