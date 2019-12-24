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Orhangazi'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Orhangazi ilçesinde, aracıyla yaşlı bir adama çarptıktan sonra fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı.

24.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:00 Orhangazi'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
ilçesinde, aracıyla yaşlı bir adama çarptıktan sonra fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hürriyet Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde 16 FZ 272 plakalı hafif ticari aracıyla seyreden Murat Durmuş (42), yoldan geçmeye çalışan İsmail Yavaş'a (78) çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrularak yaralanan Yavaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından polis ekiplerine ifade veren Durmuş, fenalaşarak yere yığıldı. Kazanın şokuyla baygınlık geçirdiği belirlenen Durmuş da sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Hürriyet Mahallesi, İsmail Yavaş, Orhangazi, Güncel

Kaynak: AA

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