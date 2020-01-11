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Orhangazi'de sesli kütüphanede açıldı

Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesinde Cemil Meriç Adına açılan sesli kütüphanenin açılış törenine Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun, diğer protokol üyeleri ile STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

11.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:34Orhangazi'de sesli kütüphanede açıldı
Çok Programlı Anadolu Lisesinde Cemil Meriç Adına açılan sesli kütüphanenin açılış törenine Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun, diğer protokol üyeleri ile STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Kütüphaneye ismini verilen Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç canlı telefon bağlantısı ile programa katılarak Cemil Meriç Sesli Kütüphanesinin kurulmasında katkısı olanlara teşekkür etti.
Ardından projeyi yürüten edebiyat öğretmeni ve diğer öğretmenler ise proje ilgili bilgi aktardı.
Öğretmenler "Kitaplarımız Dile Geldi-Sesli Kütüphane" projesi kapsamında okulun kütüphanesinde bulunan kitapların öğrenci ve öğretmenler tarafından sesli olarak kayıt altına alınarak görme engelli vatandaşlarla buluşturmanın amaçlandığını ve bu doğrultuda her hafta yeni bir kitap kaydedilerek okulun web sitesinde yayınlandığı belirtti.
Konuşmaların ardından projeye katkı sunan kişi ve kuruluşlar ile projeyi yürüten öğrenci ve öğretmenlere teşekkür plaketi ve belge takdimi yapıldıktan sonra kütüphanenin açılış töreni yapıldı.

Bekir Aydın, Cemil Meriç, Orhangazi, Güncel

Kaynak: AA

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