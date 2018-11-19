Orhangazi'de Uyuşturucu Operasyonu

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:38



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:38

Orhangazi ilçesinde bir eve yapılan baskında 608 gram esrar, tabanca ve mermi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen şüpheliyi takibe alan Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli C.A'nın (20) evine baskın düzenledi.Evde yaptıkları aramada 608 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermi ele geçiren ekipler, C.A'yı gözaltına aldı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.