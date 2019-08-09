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Orhangazi Kent Konseyi'nde Şinasi Kaya dönemi

Orhangazi Kent Konseyi'nin yeni başkanı Şinasi Kaya oldu.

09.08.2019 12:23 Orhangazi Kent Konseyi'nde Şinasi Kaya dönemi
Orhangazi Kent Konseyi'nin yeni başkanı Şinasi Kaya oldu.

Kent Konseyi'nin genel kurul toplantısı yeniden yapıldı. Daha önce yenilenen ancak kurul tarafından iptal edilen Kent Konseyi'nde yeni genel kurul toplantısı Belediye Nikah Salonu'nda yapıldı. Konseyin yeni başkanlığına Şinasi Kaya seçildi.

Genel kurula Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Ak Parti ilçe Başkanı Fahrettin Uludağ, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Necati Güneş, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı. Belediye Başkanı Bekir Aydın Kent Konseyi'nin hiçbir siyasi görüş ve düşünceyi öne çıkarmadan faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti. - BURSA

Kent Konseyi, Orhangazi, Güncel

Kaynak: İHA

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