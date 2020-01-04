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Orhangazi Kütüphanesi haftanın 7 günü hizmet verecek

Orhangazi'de 7 gün boyunca hizmet verecek olan kütüphanedeki 23 bin kitap, vatandaşın bir tık kadar uzağında olacak.

04.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:08 Orhangazi Kütüphanesi haftanın 7 günü hizmet verecek
'de 7 gün boyunca hizmet verecek olan kütüphanedeki 23 bin kitap, vatandaşın bir tık kadar uzağında olacak.

Orhangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Kütüphane birimi, kütüphanenin her gün sabah 08.00'den akşam 17.00'a kadar açık olacağını açıkladı. Özellikle hafta sonları öğrencilerin yoğun olarak hem ders çalışma ortamı olarak hem de kitap okumaları için hazırlanan ortamda daha rahat edeceklerini ifade edilirken, kütüphane de bulunan 23 bin kitapta tek tek kayıt altına alındı. Yeni sistem üzerine yüklenmesi sonrası artık kitaplar bir tık ötede olacak. Orhangazi Belediyesi Kütüphane birimi tarafından hazırlanan özel bir sistem ile zaman kaybı olmadan vatandaşlara hizmet verecek.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, "Kütüphanemiz artık sistematik olarak 7 gün boyunca hizmet verecektir. 23 bin kitap bilgisayarda kayıt altına alındı ve artık bulması da kolay olacak. Yıllık ortalama 20 bin kitap okunmaktadır. Bizler bu sayıyı hep artırmak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. 'Başkanımla okuyorum' projemiz ile hedefimiz her zaman bir fazladır. Bu yüzden vatandaşlarımıza özellikle öğrencilerimize kitap okumayı aşılıyoruz. Kütüphanemizde sadece kitap okumak değil, ödev ve araştırma yapmaları içinde 4 adet bilgisayarımız hizmet vermektedir" dedi. - BURSA

Orhangazi Belediyesi, Orhangazi, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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