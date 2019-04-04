Orhangazi'nin Yeni Başkanı: Çiçek Yollamayın, Belediyeye Bağış Yapın

BURSA'da Orhangazi Belediyesi
Başkanlığı'na seçilen AK Partili Bekir Aydın
, kutlama çiçeği yerine belediyeye bağış yapılması çağrısında bulundu. Bursa
Orhangazi Belediye Başkanlığı'na seçilen Bekir Aydın, görevinin ilk gününde kendisine kutlamada bulunmak isteyenlere çağrıda bulundu. Aydın, yeni görevi vesilesiyle kendisine tebrik çiçeği göndermek isteyenlere, Orhangazi Belediyesi'ne katkı sağlamak amacıyla bağış yapılması çağrısında bulundu. Başkan Bekir Aydın, "Tarafıma kutlama ve tebrik amaçlı olarak çiçek gönderecek hemşehrilerimin, belediyemizin giriş katında bulunan veznelere makbuz karşılığında şartsız bağışta bulunmasını önemle rica ederim" dedi.
- Bursa
Bursa, Bekir Aydın, Aydın, Orhangazi, Güncel
Kaynak: DHA