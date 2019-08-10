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Orhangazi Tüneli'nde araç yangını trafiği durdurdu

BURSA'daki Orhangazi Tüneli'nde otomobilde çıkan yangın nedeniyle trafik durdu.

10.08.2019 14:16 Orhangazi Tüneli'nde araç yangını trafiği durdurdu
BURSA'daki Orhangazi Tüneli'nde otomobilde çıkan yangın nedeniyle trafik durdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu tünel dumanla kaplanırken, yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından otomobil yoldan kaldırıldı, trafik normale döndü.
Olay, saat 13.00 sıralarında Bursa-İstanbul yolundaki Orhangazi Tüneli'nde meydana geldi. Onur Salgı, yönetimindeki 34 N 8306 plakalı otomobilden yanık kokusu geldiğini fark edip, aracını yol kenarına çekti. Bir süre sonra otomobil motor bölümünden alev aldı. Salgı, otomobilden çıkarken, yangın nedeniyle tünel dumanla kaplandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının durduğu tünele gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından otomobildeki yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı da yaklaşık bir saat sonra normale döndü.


- Bursa

Orhangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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