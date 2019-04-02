Orhangazi Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL SANCAKTEPE belediye başkan adayı olan Orhangazi Yılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL SANCAKTEPE ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Orhangazi Yılmaz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL SANCAKTEPE adayı Orhangazi Yılmaz kimdir? Bağımsız İSTANBUL SANCAKTEPE adayı Orhangazi Yılmaz yüzde kaç oy aldı?

Orhangazi Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL SANCAKTEPE belediye başkan adayı olarak gösterilen Orhangazi Yılmaz SANCAKTEPE ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. SANCAKTEPE ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Orhangazi Yılmaz adlı Bağımsız adayı toplamda 366 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL SANCAKTEPE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.