Orhangazili taksicilerden virüs tedbiri
Çin'den dünyaya yayılan ve şu ana kadar 3 binin üzerinde insanın ölümü ile sonuçlanan korona virüsüne karşı her sektör kendi tedbirini alıyor.
12.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:32
Çin'den dünyaya yayılan ve şu ana kadar 3 binin üzerinde insanın ölümü ile sonuçlanan korona virüsüne karşı her sektör kendi tedbirini alıyor. Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Çınar Taksi, bütün araçlarında dezenfeksiyon yaptıktan sonra gün boyu taksilerde kolonya ile temizlik yaparak virüse karşı tedbir aldı.
Orhangazi'de merkezde faaliyet gösteren Çınar Taksi Durağı'ndaki taksici esnafı korona virüsüne karşı tedbirlerini artırdı. Araçlarının dezenfektesini yapan taksici esnafı, gün içinde ise araçlarında özellikle müşterilerin temas ettiği noktalarda sürekli kolonya ile temizlik yapıyor. Taksici esnafı, "Türkiye'de de bir vakanın görülmesinden sonra, zaten bugüne kadar son derece titiz yürüttüğümüz araç temizliklerimizi daha da artırdık. Araçlarımız her an kullanıma hazır ve temizliği yapılmış durumda" dedi. - BURSA
Orhangazi'de merkezde faaliyet gösteren Çınar Taksi Durağı'ndaki taksici esnafı korona virüsüne karşı tedbirlerini artırdı. Araçlarının dezenfektesini yapan taksici esnafı, gün içinde ise araçlarında özellikle müşterilerin temas ettiği noktalarda sürekli kolonya ile temizlik yapıyor. Taksici esnafı, "Türkiye'de de bir vakanın görülmesinden sonra, zaten bugüne kadar son derece titiz yürüttüğümüz araç temizliklerimizi daha da artırdık. Araçlarımız her an kullanıma hazır ve temizliği yapılmış durumda" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Bursa, Güncel
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