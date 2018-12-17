Orhaniye Mahallesinin Çehresi Değişiyor

Alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda yapılan çalışmalarda, 13 sokağın üst yol kaplama çalışmaları tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Üst yol kaplama çalışmaları ile Orhaniye Mahallesinin daha modern ve çağdaş bir görünüme kavuşacağını belirten Başkan Gümüş, "Orhaniye Mahallemizde alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan 65 bin metrekarelik yolun, 36 bin metrekaresini tamamladık.Bu çalışmalar kapsamında özellikle yaya yolu ve kaldırımlarda dekoratif parke taşı kullandık. Mahallemizde bulunan site içlerinde ki yaya yolu ve kaldırımlarında da aynı dekoratif parke taşı kullanıldı. Toplamda 25 sokakta üst yol kaplama çalışması yapılacak. Şuana kadar 13 sokağımızda ki çalışmalar tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Burhan Karaosmanoğlu ile Yalın Sokakta ki çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

600 ARAÇ KAPASİTELİ PARK ALANI KAZANDIRDIK

Orhaniye Mahallesinde başlatılan proje kapsamında araç park alanları da düşünüldüğünü belirten Başkan Gümüş, "Sadece üst yol kaplama çalışması yapmadık. Bunun yanında vatandaşlarımıza araçlarını park edebilecekleri 600 araç kapasiteli yeni açık park alanları kazandırdık. Şuan için 410 araç kapasiteli park alanlarımız hali hazırda vatandaşlarımız tarafından kullanılıyor. Amacımız sosyal yaşam alanlarımız olan cadde ve sokaklarımızın daha estetik ve daha çağdaş bir görünüme kavuşmasını sağlamak. Ekiplerimiz gece gündüz çalışarak geri kalan sokakları da tamamlamaya çalışıyor. En kısa zamanda buradaki çalışmalarımızı da tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler