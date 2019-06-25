25.06.2019 10:03
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Orhaniye'nin yolları tamir edildi

Orhaniye

Kocaeli(İHA) – İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir metkezine kilometrelerce uzaklıktaki mahallelerde yolları tamir ediyor.

Kocaeli(İHA) – İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir metkezine kilometrelerce uzaklıktaki mahallelerde yolları tamir ediyor.

İzmit merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Orhaniye 'de bozuk yollar tamir edildi. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların tamirinde 81 ton pmt ile 382 ton asfalt kullanıldı. Orhaniye sakinleri çalışma için İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de kentin dört bir yanındaki parklarda boya çalışması yapıyor. Parklardaki uzayan otları temizleyen, duvarları, trafo binalarını, oturma gruplarını, çardakları onararak boyayan ekipler, çalışmayı kısa sürede bitirmeyi planlıyor. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü , Orhaniye , İzmit , İzmit Belediyesi , Güncel

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