Orheyn Biyografisi

Doğum Yeri : İstanbul/ Türkiye ?

Doğum Tarihi : 03.09.1998 –

İsmini ilk olarak 2016-17 yıllarında "Lay Lay" isimli EP albümü ile duyuran fenomen şimdi ise Prodüktörlük ve Dj'lik yapıyor. Prodüktörlük hayatına ilk olarak Trap müzikle başlamış olsa da şuanda çıkarttığı parçaları daha çok House ve Deep house üzerine.

Son albümü sadece Türkiye'de değil; Amerika, Rusya ve Azerbeycan başta olmak üzere dünya listelerinden düşmüyor. Ocak ayı verisine göre Youtube'da diğer paylaşmış olan kullanıcılar ile birlikte toplam 88Mn izlenmiştir.??Şu anda Bahçeşehir Universite'sinde Yazılım Mühendisliğinde okuyan Orhancan Subaşı, Apply bau'dan özel yetenek bursu kazanmıştır.