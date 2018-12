Orhun Ene: "Kendini Geliştiren Bir Ekibiz"

07 Aralık 2018 Cuma 16:27



TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene , bu sezon ligin farklı olduğunu belirterek, "Çalışan, bu anlamda hatalarından ders alan ve kendini geliştiren bir ekibiz. 3-4 sene önceki bu periyotta bizim en büyük hedeflerimizden biri milli takım düzeyinde fark yaratacak oyuncu yetiştirmekti. Bu anlamda da bu seviyeye yaklaştığımızı düşünüyorum" dedi.TOFAŞ Basketbol Takımı Genel Menajeri Tolga Öngören ve Başantrenör Orhun Ene, Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nin davetlisi olarak Bursa basınıyla buluştu. Samimi sohbet ortamında gerçekleşen toplantıda Bursa'yı basketbol şehri yapma projelerini ortaya koyduklarını belirten Orhun Ene, kendileri ve Bursaspor 'un da basketbola yaptığı hamleler ile birlikte belli bir noktaya gelmelerinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.ORHUN ENE: "HESABIMIZI ÇOK İYİ YAPAN BİR KULÜBÜZ"Geçen sezon ile yeni sezonun değerlendirmesini paylaşan Orhun Ene, birçok oyuncuları kaybettiklerine işaret ederek, "Bazı oyuncularımızı takım içerisinde tutmak için gayret sarf ettik ancak hem oyuncuların daha üst organizasyonlarda oynama istekleri, hem maliyetlerinin bütçede yaratacağı sıkıntılar bir araya geldiği zaman ayrılıklar oldu. Bizim diğer kulüplerden farkımız hesabımızı çok iyi yapan bir kulüp olmamız. Hem başarıyı, hem de bütçesel anlamda disiplini sürdürebilmek istiyoruz. Bunları bir arada yapmaya kalktığınız zaman bazen 3-4 oyuncuyu kaybettiğiniz dönemler oluyor. Bu sezon yeni bir takım kuruldu ve yeni bir kimya yaratıldı" dedi."BU SEZON LİG DAHA FARKLI"Bu sezona bakıldığında en büyük farklardan birinin genç oyuncuların daha fazla sorumluluk alması ve onların milli takım düzeyinde basketbollarını geliştirmesi olduğunu kaydeden Ene, "Bununla beraber bir kaç tane önümüzdeki dönemlerde bizimle olabilecek kalitede yabancı oyuncularla bir araya geldik. Hala eksiklerimiz, sıkıntılarımız var. Geçen sezonun sonunda yakalamış olduğumuz basketbol seviyesini şu an yakalayamadık. Bu sezon lig daha farklı ama çalışan, bu anlamda hatalarından ders alan ve kendini geliştiren bir ekibiz. Biraz verdiğimiz çabanın şu an sonuç olarak çok bir dönüşü olmasa da ileriye dönük Berkan Durmaz gibi, Yiğit Arslan gibi, Muhsin Yaşar gibi oyuncuları bir seviye daha yukarıya çıkardığımız zaman hangi oyuncu gelirse gelsin belli bir basketbol seviyesini yakalamış olacağız. Zaten 3-4 sene önceki periyotta bizim en büyük hedeflerimizden biri milli takım düzeyinde fark yaratacak oyuncu yetiştirmekti. Bu anlamda da bu seviyeye yaklaştığımızı düşünüyorum. Hala almamız gereken yol var ve arkadaşlarımızın da geliştirmesi gereken yönleri var" diye konuştu."LİGİMİZ İYİ SAVUNMA YAPANIN MAÇ KAZANDIĞI BİR LİG"Türkiye'de oynanan basketbol ile Avrupa basketbolunu gelen bir soru üzerine savunma yönünden karşılaştıran Orhun Ene, Avrupa'da oynanan maçlarda daha fazla sayı görmelerine ilişkin "Bunu EuroCup'ın kaliteli bir lig olmasına bağlıyorum, kaliteli takımlar var. Orada da çok sayı yememize rağmen aynı zamanda çok sayı atan da bir takımız. EuroCup'ta en çok sayı atan takımlardan biriyiz. Kolay değil, oynadığımız grupta Alba Berlin gibi hızlı bir basketbol oynayan takım var, baktığınız zaman Lokomotiv Kuban ofansif anlamda kaliteli oyunculardan oluşmuş bir takım. Onlarla oynadığınız zaman 90 sayı üzeri sayılar normal hale geliyor. Ligimizde Fenerbahçe ve Anadolu Efes 'i bir kenara koyduğumuzda bu denli hücum potansiyeli olan takım sayısı az. Daha çok savunmalarını sertleştiriyorlar. O anlamda ligimiz iyi savunma yapanın maç kazandığı bir lig. Avrupa'da ise sayı atmak zorundasınız" ifadelerini kullandı."HEDEFİMİZ AVRUPA'DA ÜST TUR"12 Aralık Çarşamba günü EuroCup'ta sahalarında ağırlayacakları CSP Limoges maçına ilişkin de konuşan Orhun Ene, "Limoges maçı bizim için çok zor bir maç olacak. Belki istediği sonuçları alan bir takım değil ama iyi bir takım. Bizim için en önemli avantaj sahamızda 1 sayıyla yenmemiz bile bizi üst gruba çıkaracak. Onların almış oldukları galibiyet güçlerini yansıtmıyor. Şimdi tekrardan bir antrenör değişikliği ile beraber yapılanma içerisine girdiler. Üst tura geçmeyi çok arzu ediyoruz, kazanırsak ilk defa üst tura çıkacağız. Geçen sene de ucundan döndük. Önce hafta sonu ligde Büyükçekmece maçımızı oynayalım. Ondan sonraki bütün enerjimiz ve konsantrasyonumuzla bu maça hazırlanacağız" açıklamasını yaptı.TOLGA ÖNGÖREN: "BASKETBOL PROGRAMI OLARAK ÇOK İYİ YERDEYİZ"Genel Menajer Tolga Öngören, TOFAŞ'ın uzun yıllardır yapmakta olduğu altyapı yatırımı ve sosyal sorumluluk projeleri olduğunu belirterek, "İyi gidiyoruz ama yakın süreçte altyapı organizasyonumuzu daha da yukarıya çekeceğiz. Oraya başka yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Hedefin anlık ya da kısa vadeli olmaması lazım. Burada bir basketbol programı var. O programın içinde oyuncular gider gelir ama program koçun liderliğinde kaldığı sürece biz de destek verdiğimiz sürece o program işler. Mesela bizim Süper Lig'de ciddi rakiplere karşı çok ciddi oyuncularımızdan yoksun olarak çıktığımız maçlara var. Koç sistemin içerisine yeni oyuncuları monte ettiği zaman o sistem çalışıyor. O açıdan oyuncuların gitmesi önemli ama dünyanın sonu değil. Pierria Henry gitti, Diante Garrett geldi, Garrett baktığınızda geçen seneki bu zamanına göre Henry'nin çok önünde duruyor. Dolayısıyla bu tamamen basketbol programına doğru yerde doğru hamleleri yapmakla ilgili. Biz basketbol programı olarak çok iyi yerdeyiz. Geçen sene Play-Off finalinde oynamayı planlamamıştık açıkçası ama hep oralarda da, Türkiye'nin en üst seviyesinde olacağız. Bu sene şu an 3'üncüyüz. Şanssız bir Afyon mağlubiyetimiz var. Devre bitene kadar içeride önemli maçlarımız olacak. Basketbol olarak da iyi bir yerdeyiz" şeklinde konuştu. TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de yaptığı konuşmada TOFAŞ'ın Bursa'nın önemli markalarından olduğunu belirterek kendileri ile bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Açıklamaların ardından TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören ve Başantrenör Orhun Ene'ye günün anısına plaket takdim etti. - Bursa