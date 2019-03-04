Orhun Ene: Süreyi ve Enerjiyi İyi Paylaştırdık

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Darüşşafaka Tekfen karşısında süreyi ve enerjiyi 9 oyuncuya paylaştırarak maçın sonunda hedefledikleri gibi oyunu kontrol edebildiklerini belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, "Bu bizim için yeni bir durum. Böyle oynamayı biraz daha öğrenmemiz gerekiyor" dedi.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20'nci haftasında sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 80-72'lik skorla mağlup ederek bu sezonki 13'üncü galibiyetini alan TOFAŞ Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene ve ABD'li oyuncu Kyle Weems karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lige verilen araların kendilerini etkilediğini ifade eden Ene, "Darüşşafaka Tekfen çok sık maç temposunda oynayan bir takım. Esasında Euroleague'de oynadıkları Maccabi Tel Aviv maçı yakın bir tarihteydi ama neticede oyunun sonunda daha diri kaldılar. Biz de çok oyuncuyla oynamaya gayret ettik. Sorumluluk verdik, rol verdik. Yiğit'i, Berkan'ı, Muhsin'i ve Barış Ermiş'i de koyduğunuz zaman 9 oyuncuya hem süreyi, hem enerjiyi paylaştırdık. Böyle oynamayı biraz daha öğrenmemiz gerekiyor. Belki savunmada değil ama farklı beşlerle oynadığımız zaman maçın içerisinde iniş çıkışlar oluyor ve hücum tempomuzda düşüş oluyor" dedi."İLK 4'ÜN İÇERİSİNDE TUTUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"Süreyi paylaştırmalarının avantajını oyunun sonunda iyi kullandıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Hedeflediğimiz bir şekilde Sammy Mejia, Diante Garrett ve Kenny Kadji maçın sonunu iyi oynadılar. Kadji enerjisiyle Oğuz Savaş ile iyi mücadele etti. Garrett, kenardan dinlenip geldikten sonra iyi pozisyonlar yarattı. Bunlar bizim için yeni karşılaştığımız durumlar. Baktığımız zaman Yiğit, Berkan, Muhsin bu takımın genç oyuncusu gibi değil bu takımın normal rotasyondaki oyunculardan biri. Sonunda kaybedebilirdik de. Skor oraya geldi. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'i bir kenara koyduğumuz zaman biz takım olarak, kadro olarak diğer takımlara göre çok farklı değiliz. Ama bir şekilde 13'üncü galibiyetimizi alarak da ligde ilk 4'ün içerisinde tutunmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki haftaki Banvit deplasmanıyla beraber bundan sonra zor bir fikstürümüz var. Kalan haftalarda belki 4 tane daha iç saha maçımız olacak ama bu maçlarda da iyi rakiplerle oynayacağız. Bu şekilde çalışmaya devam edelim" şeklinde konuştu."BANVİT KARŞISINDA İNŞALLAH DAHA İYİ BİR OYUN SERGİLERİZ"Lige verilen araların kendilerini zorladığının altını çizen Orhun Ene, "Eurocup'tan elendiğimizden bu yana maç ritmimizi kaybettik. Çok idman yapıyorsunuz, idmanların hepsini maç gibi yapmanın imkanı yok. Oyuncuları zorladığınız zaman sakatlık riski var. Ama çok şükür buraya kadar olayı iyi yönettik. Oyuncularımız da burada kendilerini zorladılar. Ama Darüşşafaka karşısında maçta 2-3 defa tekrardan hamle yapmak kolay bir şey değil. İyi takımlar yapabiliyor bunu. Oyunun ikinci periyodunda hamle yaptık, üçüncü periyotta devam ettik, dördüncü periyotta düştük yakalandık ve maçın sonunda bir daha oyuna hamle yaptık. Oyuncuların burada vites yükseltmesi önemli bir şey. Onun için mutluyuz. Şimdi çok önemli bir deplasmana gideceğiz. Banvit karşısında da inşallah bu oynadığımız oyundan çok daha iyi bir oyun sergileriz" diye konuştu.KYLE WEEMS: "AYNI DİRENCİ KALAN MAÇLARDA DA GÖSTERMELİYİZ"TOFAŞ Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Kyle Weems ise Darüşşafaka Tekfen galibiyetiyle ilgili şu ifadeleri kullandı; "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Bizim için zorlu bir maçtı. Taraftar da özellikle galibiyette çok yardımcı oldu. Hem taraftarımızla, hem sergilediğimiz mücadeleyle büyük gurur duyuyorum. Euroleague'de oynayan çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Bu maçı iyi oynayarak kazanmak çok önemliydi. Bu maçı kazanarak da ilk 4'te kalmayı başardık. Kalan maçlarımızda da iyi bir performans sergileyerek Play-Off'a iyi bir yerden girmek istiyoruz. Bundan sonraki maçlarda da bu direnci sağlamamız gerekiyor."- Bursa