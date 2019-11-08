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Orhun Ene'ye 7 bin 500 TL ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray maçında diskalifiye edilen Tofaş Başantrenörü Orhun Ene'ye 7 bin 500 TL para cezası verdi.

08.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:30 Orhun Ene'ye 7 bin 500 TL ceza
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, maçında diskalifiye edilen Başantrenörü Orhun Ene'ye 7 bin 500 TL para cezası verdi.

TBF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursa'da oynanan Tofaş - Galatasaray maçında diskalifiye olan Tofaş Başantrenörü Orhun Ene'nin cezası belli oldu. Ene'nin müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7 in 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

Bursa ekibinin ev sahipliğinde oynanan mücadeleden Tofaş, 112-83'lük galibiyet ile ayrılmıştı. - BURSA

Galatasaray, Orhun Ene, Tofaş, Spor

Kaynak: İHA

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