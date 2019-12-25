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Orijinal alkol şişelerine sahte içki dolduran şüpheli yakalandı

Malatya'da, orijinal alkol şişelerine sahte içki dolduran şüpheli gözaltına alındı, 750 litre sahte rakı ele geçirildi.

25.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:26 Orijinal alkol şişelerine sahte içki dolduran şüpheli yakalandı
'da, orijinal alkol şişelerine sahte içki dolduran şüpheli gözaltına alındı, 750 litre sahte rakı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucunda Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde sahte alkol satışı ve imalatı yapıldığı belirlendi.
Mahalledeki 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, iki kumar makinesi, orijinal alkol şişelerine doldurulmuş 90 şişe ile bidonlara doldurulmuş toplam 750 litre sahte rakı ile bin paket kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin sahte içkileri yılbaşı öncesinde piyasaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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