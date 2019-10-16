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Orijinal nasıl yazılır? TDK'ya göre orijinal mi, orjinal mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını unutup, yanlış halini kullanıyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi de "orijinal". Peki, orijinal nasıl yazılır? TDK'ya göre orijinal mi, orjinal mi? İşte detaylar...

16.10.2019 17:14Orijinal nasıl yazılır? TDK'ya göre orijinal mi, orjinal mi?

Orijinal kelimesi günlük hayatta sıkça hata yapılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır karıştırabiliyoruz. Orjinal nasıl yazılır? Orijinal mi, orjinal mi? TDK'ya göre orijinal kelimesinin doğru yazılışı haberimizde...

ORİJİNAL NASIL YAZILIR? ORJİNAL Mİ, ORİJİNAL Mİ?

TDK kurallarına göre ''orijinal'' kelimesi bu şekilde yazılır. Günlük yaşamda kullanımında güçlük çekilen kelimeler arasında bulunan 'orijinal' kelimesi sıklıkla orjinal olan yanlış versiyonuyla karıştırılıyor.

orjinal- yanlış yazılışı

orijinal - doğru yazılışı

ORİJİNAL İLE ÖRNEK CÜMLELER

Arkadaşımın yeni aldığı kıyafetleri, ne kadar inanmasak da orijinalmiş.

Rastlantı eseri karşılaştığım bir web sitesi çok orijinal içerikler üretiyor.


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