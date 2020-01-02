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Orkan satışta, Muhayer kiralık!

Beşiktaş'ta kamp kadrosuna alınmayan Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'la ilgili karar belli oldu.

02.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:32 Orkan satışta, Muhayer kiralık!
'ta kamp kadrosuna alınmayan Orkan ve Muhayer Oktay'la ilgili karar belli oldu. Orkan'ı elden çıkarmayı düşünen yönetim, Muhayer'i ise kiralık olarak gönderip gelişim göstermesini bekleyecek.

Beşiktaş'ın 3-10 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapacağı kamp kadrosu belli olurken Teknik Direktör Abdullah Avcı, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'ı kampa götürmeme kararı aldı. Takım kadrosuyla ilgili Abdullah Avcı, yönetime raporunu sunarken, idareciler de bu 2 futbolcuyla ilgili olarak görüşmelere başlayacak. Orkan Çınar'ı bonservisiyle birlikte göndermek isteyen siyah-beyazlılar, uygun bir teklif gelmesi durumunda bu futbolcuyu satacak. Ancak ideal bir transfer teklifi gelmezse, bu futbolcu kiralanacak.

Kartal'ın genç oyuncularından Muhayer Oktay ise kiralık olarak gönderilecek. 20 yaşındaki oyuncuyu ilerleyen dönemde değerlendirmek isteyen yönetim, Muhayer'in oynayabileceği bir takımda tecrübe kazanarak gelişim göstermesini istiyor. Özellikle TFF 1. Lig ekiplerinden birçok takım bu futbolcuları gündemine alırken, yönetimin ilk hedefi Muhayer'in Süper Lig'de oynayabileceği bir takıma gitmesi yönünde.

Orkan Çınar için de Süper Lig ekiplerinin yanı sıra TFF 1. Lig takımlarından teklifler var. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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