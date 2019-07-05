'Orkestra'da sertifika heyecanı

Bursa'yı geleceğe taşıyan yatırımlara imzasını atarken aynı zamanda kentte yaşayan her yaştan vatandaşa yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri de hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi tarafından, konservatuar bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eğitimleri gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 180 sanatseverin heyecanına ortak oldu. Başkan Aktaş, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nda düzenlenen ve müzik dinletisiyle de renklenen törende, kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Eğitimlerle 2 bini aşkın müziksevere ulaşıldı

Sanatseverlerin sevincini paylaşan Başkan Aktaş, "Bursa'da, 1936 yılında Bando, 1983 yılında Türk Sanat Müziği, 1992 yılında Türk Halk Müziği, 2013'de Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ve 2016'da kurulan Karagöz Halk Dansları Topluluğu ile şehrin kültür ve sanat hayatına yön veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, güzel organizasyonlara imza atıyor" diyerek çalışmalara emek verenleri tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü'nün verdiği eğitimlerle bugüne dek 2 bini aşkın müziksevere ulaştığını söyleyen Aktaş, periyodik konserlerle binlerce insana ulaşıldığını, böylece de Türk Müziği'nin daha fazla tanıtılmasının amaçlandığını anlattı.

32 yıl sonra bir ilk

Çocukların ve gençlerin sporun veya sanatın herhangi bir dalıyla mutlaka uğraşmasının bireysel gelişimleri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "2017-2018 eğitim öğretim döneminde Türkiye'de 32 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan öğrencilerimizin bitirme belgelerinin akademik olarak geçerliliğini arttırabilmek adına İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim ve Ankara Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzalandı" dedi.

Başkan Aktaş, öğrencilerin haftada 2 gün sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 ayrı periyotta eğitim gördüğünü, hafta sonları öğrenci korosu, çocuk korosu ve enstrüman dersleri çalışmalarının gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Başkan Aktaş, 252 saatlik eğitim sonucu her seviyeyi başarı ile bitiren öğrencilerin, İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden onaylı bitirme belgesini almaya hak kazandığını belirterek, "2018-2019 eğitim döneminde, 13-65 yaş arası kayıtlı 541 öğrenci, çocuk korosunda ise 62 öğrenci eğitimlerine devam ediyor. 2019 yılı kayıtlarına göre de 4. seviyeden 41 öğrencimiz mezun olacak. Bu yıl itibariyle Türk Sanat Müziği bölümünde 100, çocuk korosunda 30 öğrenci ile Türk Halk Müziği bölümünde 80 ve çocuk korusunda 32 öğrenci eğitim aldı. Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası'nda da 90 öğrenciye eğitim verildi" şeklinde konuştu.

Kültürel tanıtıma katkı

Bursa'da Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nin yaşatılması adına verilen emeğin çok değerli olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesinden yana olduğunu kaydetti. Başkan Aktaş, konuşmasının ardından, eğitimlerini başarıyla tamamlayan Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümü öğrencilerine sertifikalarını verdi, çalışmalarında başarılar diledi.

Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse de eğitimin değerine değinerek, Başkan Aktaş'ı eğitime katkılarından; Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'ne gönül veren vatandaşları da çalışmalarından dolayı tebrik etti. Eğitimlere katılan sanatseverler ise farklı kültürel zenginlikleri bu sayede daha fazla tanıma şansı bulduklarını ve topluma bakışlarının dahi değişebildiğini söyleyerek, Başkan Aktaş'a teşekkür etti.