Orkestra yeni yeteneklerini arıyor

Sanatçı adaylarının yetenek sınavıyla katılacağı eğitimlerde; Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümleriyle Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği çocuk korolarına katılmak isteyen adaylar, 19 Eylül Perşembe gününe dek ön kayıt yaptırabilecek; 21 – 22 Eylül tarihlerinde de kesin kayıt için sınava girecekler.

Müzikal yeteneğini geliştirmek isteyen tüm adaylar, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) faaliyet gösteren Orkestra Şube Müdürlüğü'ne orkestra.bursa.bel.tr internet adresinden online başvuru yaptırabilirler.