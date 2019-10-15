Orkestrada ders başı

Sanatın her alanında desteklerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat ve Türk Halk Müziği'ne yönelik eğitimleriyle yeni yetenekleri sanat dünyasına kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün Türk Sanat ve Türk Halk Müziği yetenek sınavını kazanan öğrenciler ders başı yaptı.

Her iki bölümde 4 sınıfta toplam 533 öğrenciye,formasyonlu alan öğretmenleri tarafından eğitim veriliyor. MilliEğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında verilen eğitim 4 yıl sürecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler,Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını almaya hak kazanacak. 4 yıllık eğitim sürecinde öğrenciler ilgi duydukları enstrümanları çalmayı da öğrenebilecekler.Öğrencilerin ilk ders heyecanına Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik'te ortak olurken, eğitimlere ilk kez katılanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılan ücretsiz ders kitapları dağıtıldı. İlk gün heyecanı öğrencilerin yüzlerinden okunurken,Bursa'nın yeni yetenekleri kendilerine bu imkânı tanıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ettiler.