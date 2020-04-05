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Orkestradan video konferansla konser

Orkestradan video konferansla konser Bursa'da Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Nilüfer Oda Orkestrası'nın üyeleri, video konferans yöntemiyle halka konser sunuyor.

05.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:13
Orkestradan video konferansla konser
BURSA - Bursa 'da Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Nilüfer Oda Orkestrası'nın üyeleri, video konferans yöntemiyle halka konser sunuyor.
Korona virüse önlem olarak, tüm topluma Evde Kal' tavsiyesinde bulunulurken, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yaşlılara da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Günlük hayatın evden sürdürülmeye başlandığı Türkiye'de, böyle durumu dikkate alan hizmetler de, dikkati çekiyor.
Bursa'da, Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Nilüfer Oda Orkestrası'nın üyeleri, Türkiye'de bir ilke imza atarak, evlerinden topluca konser vermeye başladılar. Nilüfer Belediyesi'nin müzik kurslarından yetişen gençlerle de 2003 yılında kurulan orkestra, günlerini şimdilerde evlerinde geçirenlere, sosyal medya aracılığıyla video konferansla mini konser sundu. Nilüfer Oda Orkestrası Şefi Deniz Tan, orkestra üyelerinin evlerinden videokonferans yöntemiyle katıldıkları konserin sunumunda, 'Uzaktan da olsa, müziğin birleştirici gücü'nden söz ediyor. Tan, "Lütfen biz enstrümanlarımızı çalarken, siz de evlerinizde kalarak, bizlere eşlik edin" mesajını paylaşıyor.
Mini konser, büyük beğeni topladı. Orkestradan video konferansla konser

Kaynak: İHA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Evde Kal, Bursa, Genel

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Orkestradan video konferansla konser
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