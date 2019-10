Orkid'den geleceğin voleybolcularına destek

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sponsoru Orkid, ay-yıldızlı ekipte forma giyen her voleybolcu adına 5 okula voleybol destek paketi sunacak.2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda final oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısını kutlamak için ay-yıldızlıların sponsoru Orkid bir yemek düzenledi.Kuruçeşme'de bir restoranda gerçekleştirilen yemeğe P&G Türkiye , Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun asbaşkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile milli voleybolcular katıldı.Turnaoğlu, TVF Başkanı Üstündağ'a A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın uluslararası arenada yakaladığı başarının anısına plaket hediye ederken, 200 okula ulaştırdıkları voleybol destek paketlerine ek olarak her bir kadın milli takım voleybolcusu adına 5'er okula daha destekte bulunacaklarının müjdesini verdi.Tankut Turnaoğlu: "Onlar bizim gönlümüzde şampiyon"Orkid'in Türkiye'de ilk kez 2003 yılında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ana sponsoru olduğuna dikkati çeken Turnaoğlu, "İlk desteğimizi açıkladığımızda Avrupa ikincisi olmuştuk. 16 yıl sonra daha da zorlu rakipler karşısında şampiyonluğun bir sayıyla köşesinden döndük ama onlar bizim gönlümüzde şampiyon." diye konuştu.TVF'nin Türkiye'de altyapıya en çok önemi gösteren federasyon olduğunu aktaran Turnaoğlu, şunları kaydetti:"Federasyonumuzla ortak geleceğin Filenin Sultanları'na yönelik de çeşitli projelerimiz var. Bunlardan biri de federasyonumuzun okullara voleybol paket desteği. Bu aslında bütün okullara voleybolun yaygınlaşmasını sağlayan bir destek. 200 okula biz bu desteği yapmayı planlamıştık. Bu geceye özel her bir sporcumuz için 5 ayrı yeni okula da bu desteğimizi arttıracağımızın bilgisini vermekten çok mutluyum. 14 sporcumuz için 70 yeni paket anlamına geliyor. Her biri için bu desteği iletiyoruz. Voleybol federasyonumuz Türkiye'de altyapıya en çok önem veren federasyon. 16 yaş altı takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Alttan da çok güçlü bir ekip geliyor. Bunun ileriki yıllara da taşınması açısından umarız bu destek ve katkı bir anlam ifade eder. Kızlarımız da bu okullara sahip çıkacaktır diye düşünüyorum."Mehmet Akif Üstündağ: "Altyapısı çok güçlü bir yapı içindeyiz"TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ altyapıda Orkid'in desteğiyle yeni sporcular yetiştireceklerini belirterek, şunları söyledi:"Sponsorumuz Orkid'e, Tankut Bey'e ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Uzun süreli sponsorluğumuz var. Demek ki voleybol federasyonu devamlılığı olan, doğru işler yapan bir federasyon. Sponsorların da ciddi bir şekilde destek vermesi güzel işler yaptığının ispatı oluyor. 2003'te başlayan iş birliği 2019'da devam ediyor. Her iki dönemde de Avrupa'da final oynayan takım olduk. Bu burada da kalmayacak. Önümüzdeki ocak ayında olimpiyat elemesi oynayacağız. Bu takımın olimpiyatta da derece yapacağına inanıyoruz. Altyapısı çok güçlü bir yapı içindeyiz. Altyapıya çok önem veriyoruz. Sponsorumuzun altyapıda da bize destek vermesi gurur verici. Türkiye'nin her ilinde okullara bu tür geleceğin Sultanları, Efeleri yetişmesi için destek yardımı alıyoruz. Orkid de bunu çok iyi yapıyor. Bu katkıdan dolayı pırıl pırıl Sultanları, Efeleri yetiştireceğiz. Avrupa'da ve dünyada en genç yaş ortalamasına sahip takımız. Bu da çok güçlü bir altyapımız olduğu anlamına geliyor. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve uzun yıllar daha sponsorluğun devam edeceğini düşünüyorum."Eda Erdem Dündar: "Hedeflerimizden biri de örnek sporcu olabilmek"A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, kendileri adına yapılan destekten dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bunu duyunca mutlu oldum. Yaptığımız işten dolayı genç arkadaşlarımıza örnek olma yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Hedeflerimizden biri de örnek sporcu olabilmek. Benim adıma gidecek hediye paketi beni çok mutlu edecek. Onlar için güzel bir hatıra benim için güzel bir anı olarak kalacak." ifadelerini kullandı.Türkiye'de voleybola gösterilen ilginin arttığının altını çizen milli voleybolcu, şunları söyledi:"Umarım bu sponsorluk yerine ulaşır. Çünkü voleybol, Türkiye'de takım sporlarında çok fazla ilgi gören branş haline geldi. Orkid de hem Türk kadınına hem de Türk sporuna çok destek veriyor. Çok güzel bir kampanyaya ön ayak olmuşlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin geleceği yetişen yeni nesil. Spor da bu yeni nesle daha iyi bir birey ve daha çağdaş insan olma yolunda yardımcı olacak. Bu proje çok hoş. Türkiye'nin her yerine voleybolu aktarmamız gerekiyor. Geleceğin yıldız adaylarına böyle sürprizle gitmek hem onları voleybola teşvik edecek hem de voleybolun tanınırlılığını arttıracak."