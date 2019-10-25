Orkid, tartışma yaratan reklam filmiyle ilgili açıklama yaptı: Sorunlara ışık tutmak amacı taşıyor ama yansıtamadık, üzgünüz

Ped markası Orkid'in yeni reklamı sosyal medyada tartışma yarattı. Pedlerin Türkiye'de ayıp bir şeymiş gibi gazete kağıtlarına sarılmasına tepki gösteren reklam filminde ped paketi, tecavüz haberleri ve kadına şiddet haberleri ile dolu bir gazete sayfasına sarılıyor. Yayınlanan Orkid reklamına hem destek verenler hem de tepki gösterenler oldu.

Tepki gösterenler Türkiye'de pedlerin gazete paketine sarılı olarak satılmadığını öne sürdü. Kimileri de reklamda Türkiye'nin aşağılandığını iddia etti. Öte yandan reklamın içeriğini savunan ver gerçek olduğunu söyleyerek destek verenler de oldu.

Orkid ise tüm bu tartışmalar üzerine bir açıklama yayımlayarak reklamın "Türkiye'de ve dünyada kadınların yaşadığı damgalanma, ekonomik kısıtlar nedeniyle hijyenik pede erişememe ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere bazı ciddi sorunlara ışık tutmak amacı" taşıdığını belirtti.

Orkid şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'de Orkid markası için tasarlanan mağaza içi kampanyası, Türkiye'de ve dünyada kadınların yaşadığı damgalanma, ekonomik kısıtlar nedeniyle hijyenik pede erişememe ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere bazı ciddi sorunlara ışık tutmak amacını taşıyordu. Bu sorunlar nadiren tartışılıyor, genellikle utanç duygusuna dönüşüyor ve genç kızlar, kadınlar ve aileleri için hayat boyu karşı karşıya kalacakları konuları oluşturuyor.

"FİKRİN UYGULANMASINDA NİYETİMİZİ TAM OLARAK YANSITAMADIK"

Fikrin uygulanmasında niyetimizi tam olarak yansıtamadığımızı görüyoruz ve herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olduysa bundan dolayı da üzgünüz. Ancak söz konusu video, bir yaratıcı endüstri etkinliği için özel olarak, yerel ajansımız tarafından mağaza içi kampanyamızı anlatmak amacıyla, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bir başvuru filmidir.

Orkid, olumlu yönde gelişmeye katkıda bulunabilmek için fırsatları değerlendirmek amacıyla çalışan ve bu amaç doğrultusunda da 2018 yılında Türkiye'de ekonomik kısıtlar nedeniyle pede erişemeyen kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmelerine destek olabilmek için 4 milyondan fazla ped bağışı yapmış bir markadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

NE OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü kadın pedi markası Orkid, kadın pedlerinin Türkiye'de gazeteye sarılarak satılmasına tepki gösterdiği videoyla sosyal medyayı salladı. Firmanın reklam filminde kadın pedi paketinin sarıldığı gazetedeki kadına şiddet haberlerinin yer alması dikkat çekmişti.