Orkide Bakımı Nasıl Yapılır ? Dikkat Edilmesi Gerekenler

Orkideler şık ve gösterişli görüntüsünün yanı sıra bakımı en zor olan çiçeklerden bir tanesidir. Ancak bazı sulama ve gübreleme teknikleriyle orkide bakımı işleminizi gayet basit bir hale getirebilirsiniz. Dünya'da farklı coğrafyalar üzerinde yetişen orkide, genellikle Orta Asya ülkelerinde yetişip, Avrupa'ya ihraç edilen ürünler arasındadır. Köklü bir geçmişe sahip olan orkide ılıman bitki örtüsünü sevmektedir. Görünümüyle herkesin ilgisini çeken orkideler, renk ve boyut açısından farklılıklar göstermektedir. Orkide seçimi yaparken öncelikle boyutlarına dikkat etmeniz gerektirmektedir. Büyük ve olgun orkideler evinizin atmosferine, diğerlerine oranla daha çabuk alışacaktır. Sağlıklı bir orkideyi anlamak için öncelikle yapraklarına bakmalısınız. Yapraklarında leke bulunan orkideler güneşe fazla maruz kaldıkları için daha çabuk ölürler.

Evde Orkide Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Orkidenizin sağlıklı büyümesi için en önemli etkenlerden biri de yetiştiği yerdir. Evinizin Güney ve Doğu pencerelerine bakan köşeleri orkideler için en iyi yerlerden bir tanesidir. Ancak orkidelerin yaz aylarında çok ışık alacak olması yapraklarında güneş yanığına neden olacaktır. Bu nedenle mevsim geçişlerinde orkidenizin yerini değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca cam kenarındaki orkidenizin, cama temas etmemesine dikkat etmelisiniz. Kış aylarında cama temas eden yapraklar donabilir. Orkidenin yaprak renkleri, ışık miktarının yeterli olup olmadığını gösterir. Açık çimenli renkte olan yapraklar, çiçeklenmek için yeterli ışığı aldığını gösterir.

Orkide Bakımı için Hangi Saksıları Kullanmalıyız?

Saksı seçimi yaparken öncelikle orkidelerin köklerinin ezilmeyeceği ve hava alacağı bir ortam oluşturmanız gerektirmektedir. Sağlıklı ve iyi bir kök için su tutabilen saksı kullanmanız iyi bir tercih olacaktır. Saksı boyutunun 10 cm ile 15 cm arasında olması, orkideler için idealdir. Ayrıca orkide köklerinin sağlığı için her yıl saksılarını değiştirmeniz gerekmektedir.

Orkide Sulanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Çoğu insan bitki yetiştirirken fazla su vermenin, çiçekler için yararlı olacağını düşünür. Fakat fazla su birçok bitki köklerinin çürümesine neden olmaktadır. Çürüyen kökler toprağı bırakır bu da yaprakların dökülmesine neden olur ve bitkinin ölümüne sebep olmaktadır. Orkide kökleri de fazla suyu sevmemektedirler. Sulama zamanını tespit etmek için orkidelerinizin hafif kurumaya ihtiyacı vardır. Sulama zamanını en iyi anlamanın yöntemi beş parmak yöntemidir. Baş parmağınızın birinci boğumuna kadar saksıya soktuğunuzda kuruluk hissediyorsanız, orkidenizin sulama vakti geldi demektir. Elinizin kirlenmemesini istiyorsanız bu işlemi kurşun kalemle de yapabilirsiniz. Üç santim kadar saksınızın içine kalemi sokarsanız, ve kalem de kuruluk varsa bitkinizi sulamanızın zamanı gelmiş demektir.

Orkidenizin su ihtiyacı, yaşadığı ortamla da ilgili olabilir. Orkidenin bulunduğu yer çok sıcak ve nemi düşük ise, daha çok su vermeniz gerekebilir. Bitkinizi sulamak için en ideal yer mutfak lavabosudur. Ayrıca suyun ılık olmasına özen göstermeniz gerekir. Orkidenizi sularken daldırma ve dökme yöntemlerini kullanabilirsiniz. Daldırma yöntemi herhangi bir kapla, saksınız dolana kadar suladığınız yönteme denir. Ancak saksınızın altlığına dolan suyu boşaltmanız gerekmektedir. Akıtma yöntemi ise musluktan direkt olarak yapılan sulamadır. Dökme yönteminde saksı harcı tamamen ıslanmalıdır. Bu yüzden bu yöntem de bol suya ihtiyaç vardır. Orkidenizin sulaması sabah ve öğle saatlerinde olmaktadır. Akşam yapacağınız sulamalar, bitkinizin hastalık kapmasına sebep olabilir. Eğer bitkiniz hastalanmış ve sulamaya kadar verdiyseniz daldırma yöntemi kullanılmaması gerekir.

Orkidelerde Gübre Kullanımı

Diğer bitkilerde olduğu gibi orkideleriniz için de gübre kullanımı oldukça önemlidir. Fakat orkideler için özel gübreler bulunmaktadır. Kendi gübresini kullanmanız bitkinizin büyümesi açısından daha elverişli olacaktır. Birçok yetiştirici ayda bir kez tam bir doz uygulamak yerine, her seferinde suyla seyreltilmiş gübreleme uygulayarak, zayıf ve hastalıklı kökleri iyileştirebilir. Ayrıca, gübrenin kuru kökleri yakabilmesi için tamamen kuruyken gübrelenmemesi en iyisidir. Bu yüzden suyla beraber gübrelemek daha iyi olacaktır.

Orkide Çiçekleri Döküldükten Sonra Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Orkidelerin çiçek açma süreleri genel olarak 2 ile 6 ay arasında sürmektedir. Genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde çiçek açmaktadırlar. Orkidelerin çiçekleri döküldükten sonra bulunduğu ortamın sıcaklığı biraz düşürülmesi gerekmektedir. Çiçekler döküldükten sonra budama yapmakta, orkideler için çok önemlidir. Sapları sararıp kahveye dönünce budama yapabilirsiniz.

Orkide Budanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Orkideler genellikle ölü kısımların çıkarılması, şekil verme ve yeniden çiçek açılması için budanmaktadır. Budama işlemi genellikle sonbahar aylarında yapılmalıdır. Çok sık budama yapmak, orkide köklerinin yıpranmasına ve ölmesine neden olmaktadır. Budama işlemini gerçekleştirirken makasınızın temizliğine önem vermelisiniz. Makasınızda bakteri oluşumunun önüne geçmelisiniz. Canlılığını yitirmiş, ölü köklerden kurtulduktan sonra, tarçın veya kömür tozu serpilerek bakteri oluşumu engellenebilir.