Orkinos avına "olumsuz hava" molası

Kaynak: AA

Akdeniz'de orkinos avı yapılan balıkçı gemileri, olumsuz hava koşuları nedeniyle Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki yat limana sığınmak zorunda kaldı.Bursa'nın Gemlik ilçesinden, 45 günlük orkinos avının başlamasıyla uluslararası sulara açılan balıkçılar, açık denizdeki olumsuz hava koşulları dolayısıyla rotalarını Antalya'ya çevirdi.Gazipaşa Yat Limanı'na sığınarak havanın düzelmesini bekleyen balıkçılar, boş zamanlarını ağlarını onararak ve gemilerine bakım yaparak geçiriyor.Gemi kaptanlarından Hasan Soydemir, hava muhalefeti nedeniyle geldikleri Gazipaşa'da 2 gündür beklediklerini söyledi.Hava şartları normale döndüğünde yeniden demir alacaklarını ifade eden Soydemir, "Gemlik'ten yola çıktık. Antalya açıkları ve Kıbrıs çevresinde orkinos avı yapıyoruz. Hava kötüleşince buraya geldik. Bu arada balık ağlarımızı onarıyoruz, ikmal yapıyoruz." dedi.Balıkçı Doğan Ege ise rızklarını aramak için denize açıldıklarını belirtti.Her sene belli dönemlerde orkinos avına çıktılarına işaret eden Ege, "Av zayıf geçiyor ama havalar ısındığında balık ortaya çıkacaktır." diye konuştu.Gemi kaptanı Namık Akgün de her yıl bir ay orkinos avına izin verilirken, bu yıl sürenin 1,5 aya çıkarıldığını ifade etti.Avladıkları mavi yüzgeçli orkinos sürülerinin Antalya-Kıbrıs açıklarına geldiğini anlatan Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu balığın en kaliteli cinsi olan mavi yüzgeçli orkinos, Akdeniz açıklarında bulunur. Her yıl Trabzon'dan, İstanbul'dan buraya avlamaya geliyoruz. Avlanan balıklar Japonya'ya gönderiliyor. Orkinos avlayan 5 şirket var. Bu şirketlerin kota hakları var. Avlanma, kafes ve balık arama gemileriyle 100 kadar gemi var. Balıkları su kafeslerine koyup çiftliklere getiriyoruz. Japonlar balıkları kışın gelip alıyor."Limana sığınan yaklaşık 100 geminin, 2 gün içinde av için yeniden denize açılması bekleniyor.