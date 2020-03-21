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ÖRKOOP Korona'ya karşı önlemlerini aldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1979 yılından bu yana faaliyetini sürdüren ve Türkiye'nin en büyük kooperatifleri arasında yer alan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP) tüm dünyayı saran Korona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı'nın direktiflerine uygun dezenfekte ve...

21.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:50
ÖRKOOP Korona'ya karşı önlemlerini aldı
Aydın 'ın Nazilli ilçesinde 1979 yılından bu yana faaliyetini sürdüren ve Türkiye 'nin en büyük kooperatifleri arasında yer alan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP) tüm dünyayı saran Korona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı'nın direktiflerine uygun dezenfekte ve bilgilendirme çalışmalarını tamamladı.

Hijyen ve dezenfektan çalışmaları hakkında bilgi veren ÖRKOOP Sorumlu Yöneticisi Gıda Mühendisi Nazan Turcan, "Tüm dünyayı saran Korona virüsüne karşı biz de üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Covit 19 ile ilgili yönetim kurulu üyelerimiz başta olmak üzere elle temasın olduğu sütün alımından işlenmesine ve satışının yapıldığı yerlere kadar tüm çalışanlarımız bilgilendirildi. Tesisimizin ilaçlamasını yaparak hem çalışanlarımızın hem de ziyaretçilerimizin sağlığını korumayı hedefledik. Bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen herşeyi yapmaya hazırız" dedi.

ÖRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal da, "Şu an içinde bulunduğumuz olumsuz durumda biz de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Kooperatifimizde çalışan 127 personel ve gelen misafirlerimizin sağlığı için sağlık bakanımızın direktifleri doğrultusunda gerekli dezenfekte işlemimizi yaptık. Doktorlarımızın gözetiminde hijyen eğitimi ve sağlık çalışmalarımızı da tamamladık. Zaten bu tür çalışmaları aylık periyodlarla devam ettirmekteyiz. Umarız ki tüm dünyayı saran bu hastalıktan en kısa sürede kurtularak normal yaşantımıza döneriz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Nazilli, Aydın, Güncel

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