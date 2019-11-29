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ORKÖY Projesi ile orman köylüsüne ekipman desteği verildi

Demirköy'de ORKÖY Projesi ile orman köylüsüne ekipman desteği verildi.

29.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:58ORKÖY Projesi ile orman köylüsüne ekipman desteği verildi
'de ORKÖY Projesi ile orman köylüsüne ekipman desteği verildi.
Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle, köylüye motorlu testere ve koruyucu ekipmanları dağıtıldı.
Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, konuşmasında, orman köylülerini önemsediklerini söyledi.
Köylüleri her zaman desteklemeye çalıştıklarını ifade eden Ateş, bilinçli ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesini amaçladıklarını belirtti.
Bu kapsamda orman köylülerine çeşitli eğitimler verildiğini aktaran Ateş, "Orman köylüsünün evine bir parça fazla ekmek götürebilmesini sağlamak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.
Konuşmanın ardından 20 kişiye, sertifikaları ile motorlu testere ve koruyucu ekipmanları teslim edildi.
Törene, ORKÖY Şube Müdürü Yüksel Savak, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Orman işletme Müdürü Nihat Yıldız ile projeden yararlanan Sivriler ve Sarpdere köyünde ormancılık yapan vatandaşlar katıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul, Demirköy, Güncel

Kaynak: AA

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