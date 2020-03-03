Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak'ın nişanlısı Merve Yorgancılar kimdir?

YouTube'da çektiği videolarla tanınan Orkun Işıtmak, sevgilisi Merve Yorgancılar ile nişanlandı. Sosyal medyada ve magazin gündmeinde geniş yer bulan gelişme sonrası Orkun Işıtmak kimdir, Merve Yorgancılar kimdir gibi konualr merak edildi. İşte Orkun Işıtmak ve Orkun Işıtmak'ın nişanlısı Merve Yorgancılar hakkında merak edilenler…

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

Orkun Işıtmak tam adı: Orkuncan Işıtmak

Orkun Işıtmak doğum tarihi: 8 Ocak 1996

Orkun Işıtmak kaç yaşında: 24yaşında

Orkun Işıtmak nereli: İzmir

Orkun Işıtmak boy: 1,83 m

Orkun Işıtmak filmler: İyi Oyun

Orkut Işıtmak ve Merve Yorgancılar

Orkun Işıtmak Türk komedyen ve YouTube'da faaliyet gösteren vlogger'dır. İstanbul Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaktadır. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "İyi Oyun" filminde oynadı. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En iyi YouTuber/Instagrammer Ödülünün Sahibi Oldu.

Orkun Işıtmak, 1996 yılında İzmir, Türkiye'de doğdu. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nden mezundur. Şu an İstanbul'da ikamet etmektedir.

18 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurmuştur. Ocak 2019 itibarıyla Orkun Işıtmak adlı YouTube kanalında 6.009.847 abone, 1.359.074.830 görüntüleme ve 1.224 video istatistiklerine sahiptir.

Orkut Işıtmak ve Merve Yorgancılar

MERVE YORGANCILAR KİMDİR?

Merve Yorgancılar, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur ve özel bir şirkette pazarlama iletişimi uzmanı olarak çalışıyor.