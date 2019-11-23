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Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı

Feyenoord forması giyen ve hangi milli takımı seçeceği uzun süredir merak edilen Orkun Kökçü, Türkiye'yi seçti.

23.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:31

'un 18 yaşındaki futbolcusu Orkun Kökçü, A Milli Takım için kararını verdi. Orkun, alt yaş kategorilerinde için oynasa da için oynamak istediğini söyledi.

Hollanda basınına konuşan genç futbolcu, ''Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Ayrıca Türkiye'de Hollanda'ya göre daha rahat oynama şansı bulabileceğimi düşünüyorum.'' dedi.

"ZOR BİR TERCİH OLDU"

Tercih sürecini anlatan Orkun Kökçü, ''Hollanda alt yaş kategorilerinin kaptanlığını yapmıştım. Ailem Hollanda'yı seçeceğimi düşünüyordu. Tabii zor bir tercih oldu. Ancak benim kararım netti. Hızlı bir şekilde vermem gerekiyordu ve bu şekilde bir karar oldu.'' diye konuştu.

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Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı

Feyenoord, Hollanda, Türkiye, Spor


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MUHİTTİN:Adammmmm Cok iyi topcu Cok iyi de Besiktasli dir .
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