Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı

Feyenoord'un 18 yaşındaki futbolcusu Orkun Kökçü, A Milli Takım için kararını verdi. Orkun, alt yaş kategorilerinde Hollanda için oynasa da Türkiye için oynamak istediğini söyledi.

Hollanda basınına konuşan genç futbolcu, ''Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Ayrıca Türkiye'de Hollanda'ya göre daha rahat oynama şansı bulabileceğimi düşünüyorum.'' dedi.

"ZOR BİR TERCİH OLDU"

Tercih sürecini anlatan Orkun Kökçü, ''Hollanda alt yaş kategorilerinin kaptanlığını yapmıştım. Ailem Hollanda'yı seçeceğimi düşünüyordu. Tabii zor bir tercih oldu. Ancak benim kararım netti. Hızlı bir şekilde vermem gerekiyordu ve bu şekilde bir karar oldu.'' diye konuştu.