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Orkun Kökçü'nün tercihi Türkiye oldu

Hollanda ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, A milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

23.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:11Orkun Kökçü'nün tercihi Türkiye oldu
ekiplerinden 'da forma giyen Orkun Kökçü, A milli takım tercihini 'den yana kullandı.

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden olan de Telegraaf'ta yer alan haberde, 18 yaşındaki oyuncunun Türkiye A Milli Takımı'nı tercih ettiği ifade edildi. Daha önce Süper Lig ekipleriyle de adı transfer söylentilerine karışan Orkun Kökçü, "Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum. Hollanda'ya göre Türkiye'de daha rahat oynama fırsatı bulabilirim" ifadelerini kullandı.

"AİLEM HOLLANDA'YI SEÇECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORDU"

Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında kaptanlık yaptığını da hatırlatan Orkun Kökçü, "Daha önce Hollanda'da alt yaş kategorilerinde kaptanlık yaptım. Ailem de Hollanda'yı seçeceğimi düşünüyordu. Zor bir karardı. Bu kararı hızlıca vermem gerekiyordu ve bu şekilde bir karar aldım" şeklinde konuştu.

Hollanda U17, U18 ve U19 milli takımlarında 18 kez görev alan Orkun, bu maçlarda 5 gol kaydetti. Ümit milli takım seviyesinde Türkiye ile 2 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda ise gol atma ya da asist yapma başarısı göstermedi. Orkun Kökçü, bu karşılaşmalarda 1 de kırmızı kart gördü.


- İstanbul

Feyenoord, Hollanda, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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