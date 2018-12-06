Orkun Kökçü, Süper Lig Devlerini Karşı Karşıya Getirdi

Siyah-Beyazlı yönetim Feyenoord'da gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üstüne çeken gurbetçi yıldızı transfer etmek için Hollanda ekibi ile görüşmelerini sürdürüyordu.

Yönetim Şenol Güneş'in de çok istediği Orkun için Feyenoord'a yeni bir teklif de sundu. Hollanda kulübü bunu değerlendirmeye çalışırken bu oyuncu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öne sürüldü.

TEKLİFLERE GÖRE KARAR VERECEĞİZ

Fenerbahçe'nin de bir süredir izlediği Orkun için Feyenoord'a teklif yaptığı ortaya çıktı. Ancak teklifin detayları açıklanmadı.

Bu arada Orkun'un babası Halis Kökçü ailesinin Beşiktaşlı olduğunu söyleyerek, "Bizler ailece Beşiktaşlıyız. Fakat Orkun sonuçta profesyonel bir futbolcu. Yapılan tekliflere göre bir karar vereceğiz" ifadesini kullandı. (Takvim)