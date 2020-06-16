Orkun Kökçü, Türkiye’ye transfer olması halinde Beşiktaş’ta oynamak istiyor

Feyenoord'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, transferi hakkında konuştu. Genç oyuncu, ileride Beşiktaş forması giymek istediğini belirtti.

TRT Spor' a konuşan ve salgın sürecinde futbolu çok özlediğini söyleyen Orkun, "Feyenoord'da oynadığım için gurur duyuyorum" dedi.

"AİLECEK BEŞİKTAŞLIYIZ"

İleride Türkiye'de hangi takımda forma giymek istediğinin sorulması üzerine ise Orkun, "Ailece Beşiktaşlı olduğumuzu herkes biliyor. Gelecekte Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki isterim" cevabını verdi.

Galatasaray'a da açık kapı bırakan Orkun, "Biz profesyoneliz. Galatasaray da büyük takım, o da olabilir. Ama yine de Beşiktaş'ı Galatasaray'a tercih ederim" ifadesini kullandı.

"BEN TÜRK'ÜM VE KARARIMDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı için mutlu olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, "Ben Türk'üm ve Milli Takım için Türkiye'yi seçtim. Bu kararımdan dolayı çok mutluyum. Türkiye'den destek görmedim ama birilerinden destek görmek için bu tercihi yapmadım. Türk'üm ve öyle de kalacağım" şeklinde konuştu.