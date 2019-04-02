Orkun Şıktaşlı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Manisa büyükşehir belediye başkan adayı Orkun Şıktaşlı oldu. İyi Parti adayı Orkun Şıktaşlı, Manisa büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Manisa büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Manisa büyükşehir belediye başkan adayı Orkun Şıktaşlı ile ilgili seçim sonuçları ve Manisa büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Manisa büyükşehir belediye başkan adayı Orkun Şıktaşlı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Manisa büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Manisa aday yarışı ve Manisa seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Manisa Seçim Bilgileri

Manisa büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.674 olduğu belirlendi.

Manisa büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.674 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Manisa büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 88,53 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Manisa büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.054.034 olduğu belirlendi.

Manisa büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 933.160 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Manisa büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Orkun Şıktaşlı, Manisa yarışında % 38,07 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Orkun Şıktaşlı toplamda 332.310 adet oy sayısına ulaştı.

Orkun Şıktaşlı Kimdir?

Almanya'da yıllarını geçirmiş bir ailenin ilk çocuğu olan Orkun Şıktaşlı,1971 yılında dünyaya geldi. Eğitimine Almanya'nın Duisburg Kenti'nde başladı ve sırasıyla Manisa Ali Rıza Çevik İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, ve Manisa Lisesi'nde eğitimini sürdürdü. Universite tahsilini de Yıldız Teknik Universitesi İnşaat Mühendisliği B Vatani görevini kısa dönem olarak İzmir - Narlıdere ve İzmit'te yapan Okun Şıktaşlı evlidir. Siyasi yaşamına gençlik kolları üyeliği ve başkanlığı ile başlayan Orkun Şıktaşlı, il başkanlığı ve belediye meclis üyeliği görevlerinde bulundu, belediye başkan adayı oldu. Mesleki yaşamında başarılı bir İnşaat Mühendisi olan Orkun Şıktaşlı, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur.Tarihi Kentler Birliği Manisa Temsilciliği görevinde de bulunan Orkun Şıktaşlı, aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi'nde Kentleşme Çalışma Grubu bünyesinde inceleme, araştırma ve projeler üzerine çalışmalar yaptı. Halen ARTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin kurucu ortağı ve Genel Müdürü'dür. İş ve siyasi yaşamını birlikte sürdüren Orkun Şıktaşlı, bugüne kadar hiçbir kamu ihalesine katılmamayı temel ilkeleri arasında kabul etmiştir. Orkun Şıktaşlı, aynı zamanda siyasi ve iş yaşamının dışında spora da meraklıdır. Şıktaşlı, lisanslı basketbolcu olarak okul takımlarında ve Vestel Spor Kulübü'nde oynadı. Aynı zamanda beş yıl süreyle 9 Eylül Universitesi'nin yüzme kurslarında spor öğretmenliği yaptı. Orkun Şıktaşlı, literatür takip edecek seviyede İngilizce, çok iyi derecede Almanca biliyor.

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