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Orlando Magic, efsanesi Hidayet Türkoğlu'nun anılarını yaşatıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Orlando Magic, efsane basketbolcusu Hidayet Türkoğlu'yla ilgili paylaşımlarda bulundu.

22.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:48 Orlando Magic, efsanesi Hidayet Türkoğlu'nun anılarını yaşatıyor
Amerikan Ligi (NBA) ekiplerinden Orlando Magic, efsane basketbolcusu Hidayet Türkoğlu'yla ilgili paylaşımlarda bulundu.
Orlando Magic formasını 2004-2009 ve 2010-2014'te giyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'yla ilgili NBA ekibi, sosyal medyada "Twitter"dan paylaşımlar yaptı.
Türkoğlu'na sevgisini gösteren Orlando Magic, efsane isminin attığı kritik basketlerin videolarını yayımladı.
Hidayet Türkoğlu da Orlando Magic'in videolarını paylaşarak, "Best times, thank u guys (En iyi zamanlar, teşekkürler beyler)" ve "Just like yesterday (Sanki dün gibi)" mesajlarını yazdı.

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Kaynak: AA

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