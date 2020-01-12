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Orman Bölge Müdürlüğü'nden yaban hayvanlarını yemleme çalışması

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarının karla kaplanması sonucu yiyecek bulmakta sıkıntı çekmelerinden dolayı yemleme faaliyeti düzenliyor.

12.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:35Orman Bölge Müdürlüğü'nden yaban hayvanlarını yemleme çalışması
Orman Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarının karla kaplanması sonucu yiyecek bulmakta sıkıntı çekmelerinden dolayı yemleme faaliyeti düzenliyor.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi ve ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek adına yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Kaymakam Yüksel Kara, Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, İşletme Müdür Yardımcısı Atakan Kaynar ve Orman Muhafaza Memurları tarafından Yaylacık Mevkiinde yapılan yemleme çalışmasında saman, yem ve ekmekler belli noktalara bırakıldı. - KÜTAHYA

Orman İşletme Müdürlüğü, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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