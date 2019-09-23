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Orman Bölge Müdürlüğü'ne yeni hizmet binası

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yeni hizmet binası inşaat çalışmalarını inceledi ve binanın tüm bölümlerini gezerek son durum hakkında bilgiler aldı.

23.09.2019 11:25Orman Bölge Müdürlüğü'ne yeni hizmet binası
Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yeni hizmet binası inşaat çalışmalarını inceledi ve binanın tüm bölümlerini gezerek son durum hakkında bilgiler aldı.

İnşaatın yapımını üstlenen firma yetkilileri ile görüşen Keskin, binanın teknik özellikleri ve fiziki imkanları konularında bilgiler aldı ve emeği geçen tüm çalışanlara kolaylıklar diledi.

Kütahya'ya hakim bir yerde projelendirilen hizmet binasına inceleme gezisinde, Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, Makina İkmal Şube Müdür Vekili Ferhat Çam'da hazır bulundu.

Yetkililer, 2016 yılı Mayıs ayında yapımına başlanan toplantı salonları, otoparkı ve modern çalışma odalarıyla günün şartlarına uygun şekilde dizayn edilen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binasının, vatandaşlara daha iyi hizmet vermenin yanı sıra aynı, personelin de daha konforlu bir ortamda çalışmasına imkan sağlayacak bir şekilde tasarlandığını belirttiler. - KÜTAHYA

Hasan Keskin, Kütahya, Keskin, Güncel

Kaynak: İHA

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