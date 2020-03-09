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Orman Bölge Müdürlüğü, üstün nitelikli Kızılçam Tohum Bahçesi kurdu

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü Karabucak Orman Fidanlığı mevkinde 40 dekar alanda üstün nitelikli fidan üretmek için 'Kızılçam Klonal Genotipik Tohum Bahçesi' kurdu.

09.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:04
Orman Bölge Müdürlüğü, üstün nitelikli Kızılçam Tohum Bahçesi kurdu
MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü Karabucak Orman Fidanlığı mevkinde 40 dekar alanda üstün nitelikli fidan üretmek için 'Kızılçam Klonal Genotipik Tohum Bahçesi' kurdu.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tohum Bahçesi, Akdeniz alçak ıslah zonunda (0-400 m.) yer alan ve genetik bakımdan daha yüksek nitelikli tohum elde etmenin amaçlandığı tohum bahçesine, toprak işleme çalışmalarından sonra genetik üstünlüğü test edilmiş 825 adet aşılı fidan dikildi. 5-6 yıl sonra bu bahçeden toplanacak kozalaklardan elde edilecek fidanlar, endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılacak.

Tohum Bahçesi, Orman Genel Müdürlüğü Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Mersin Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle kuruldu. Tohum Bahçesinin projelendirmesi, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Başmühendisi Enver Öztekeşin ve Orman Yüksek Mühendisi Abdullah Kaplan tarafından yapıldı.

Fidan dikim çalışmasını yerinde inceleyen Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, kurulan bu tohum bahçesinin endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları için önemine değinerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Tesis edilen Genotipik Kızılçam Tohum Bahçesinin bakım ve koruması Mersin Fidanlık Müdürlüğü Karabucak Orman Fidanlık Şefliğince yürütülecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Tarsus, Mersin, Güncel
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