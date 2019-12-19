Orman Bölge Müdürlüğü, yılbaşı ağacı olması için göknar fidanı yetiştirdi

İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü'nün Karşıyaka fidanlığında her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı ağacı olması için göknar fidanı yetiştirildi. Fidanı satın alanlar, yılbaşı gecesinden sonra göknarı bahçelerine ya da ormana dikiyor.

Yeni yıla sayılı günler kala evleri süsleyen çam ağaçlarına talepler artarken İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşında kullanılmak üzere fidanlıkta yetişen göknar fidanlarını satışa çıkardı. Boyları 1 metre 75 santimetreden, 2 metreye kadar olan fidanların fiyatları 59 ile 82 TL arasında değişiyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün Karşıyaka ilçesinde bulunan fidanlığındaki 300 çeşit ağaçtan biri olan göknar ibreli, çok su istemeyen ve soğuğa dayanıklı bir tür olduğu için yılbaşı ağacı olarak evleri süslüyor. Müdürlük yetkilileri fidanları satın alan kişilerle iletişim halinde kalarak, fidanların yılbaşı geçtikten sonra bahçelere ve ormanlara dikilmesini sağlıyor.

50 GÖKNAR FİDANI BULUNUYOR

Bu sene fidanlıkta bulunan 50 göknarın talebi karşılayacağını aktaran İzmir Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Evrim Arslantaş, şunları söyledi:

"Fidanlığımız 1924 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Yaklaşık 300 tür bulunmaktadır. Bunlardan biri de göknar fidanı, yılbaşı çamı olarak da değerlendiriliyor. Amacımız daha uygun fiyata kaliteli fidan satmak. Bu tarz canlı ağaçlarda daha sonradan öleceği hükmü çok fazladır. Biz bunu bir nevi yıkarak fidanları saksıda satıyoruz. Müşterimize fidanın dikim tekniğini anlatıp, ne şekilde bir ortama adapte olabileceğini izah ediyoruz. Müşterileri takip ediyoruz, daha sonradan bizi arayıp soruyorlar, yönlendiriyoruz. Talepler 31 Aralık'a kadar talep devam ediyor. Göknar ibreli bir tür ve yapraklı türler kadar suya ihtiyacı olmayan bir tür. Soğuğa karşı dayanıklı. Kazdağ Göknarı olarak adlandırdığımız bir çam türü. Uyumda çok fazla sorun yaşamayan bir tür. Satışımız hem kurumlara hem de halka hitap etmektedir. Çevremizdeki insanların ihtiyacını karşılıyoruz. Fidan alanlar bize geriş dönüş yaptığı zaman fidanın tuttuğundan bahsediyorlar."

'YILBAŞI İÇİN ALACAĞIZ, DAHA SONRA BAHÇEMİZE EKECEĞİZ'