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Orman Bölge Müdürü Çapkın, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

24.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:14 Orman Bölge Müdürü Çapkın, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti
Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Bir süre önce Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan İsa Çapkın, beraberinde Nevşehir Orman İşletme Müdürü Aykut Satırlı ile birlikte Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Mustafa Alevli'nin de bulunduğu ziyarette her iki kurumun Nevşehir'de birlikte gerçekleştirecekleri çeşitli projelere ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arı, Bölge Müdürü Çapkın'a görevinde başarılar diledi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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