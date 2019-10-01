Haberler » Yaşam » Haber

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Dumlupınar'da

Kütahya'da Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Dumlupınar Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde gördü ve incelemelerde bulundu.

01.10.2019 09:14Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Dumlupınar'da
Kütahya'da Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Dumlupınar Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde gördü ve incelemelerde bulundu.

Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ve Dumlupınar Orman İşletme Şef Vekili Niyazi Hakan Dinkçi'nin de hazır bulunduğu ziyarette, Bölge Müdürü Hasan Keskin Şeflik binasını gezdi, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve personelle tanıştı.

Şimdiye kadar yapılan başarılı çalışmalardan dolayı tüm personele teşekkür eden Bölge Müdürü Hasan Keskin, eksiklikler ve personel tarafından talep edilenler üzerinde durdu.

Güç birliği ve ekip ruhu ile birçok şeyin başarılmasının ve gerçekleştirilmesinin daha kolay olduğunu belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Çalışmalarımızda buna dikkat etmelisiniz, özellikle de vatandaşlarla diyaloglarda güler yüzlü ve yapıcı bir tavrın bizlere çok fazla şey kazandıracağını bilmeliyiz. Vatandaşlarla bir sorun olduğunda farklı yollardan yaklaşabilmenin ve çözüm yolları üretebilmenin önemi bilinmelidir. Tüm İşletme Şefliği çalışanlarına kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Hasan Keskin, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
12:59 İmkander'den 500 yetim çocuğa kırtasiye yardımı
11:21 Engellileri sevindirdiler
11:19 Kilis'te "Afetlere Hazırlık Yılı" toplantısı
10:43 Gökmeydan Spor Kulübünün madalya başarısı
10:06 Meme kanserinden, hayat dersi
09:26 Emet'te yaya geçidi çizgileri yenileniyor
09:18 Yatırımlar takdirle karşılanıyor