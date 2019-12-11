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Orman Bölge Müdürü Keskin: "Personelimize daha rahat çalışma ortamları sağlıyoruz"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, hizmet binalarının bakım ve onarımlarını yaparak, personelin daha iyi şartlarda çalışmasına olanak sağladıklarını ifade etti.

11.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:40Orman Bölge Müdürü Keskin:
Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, hizmet binalarının bakım ve onarımlarını yaparak, personelin daha iyi şartlarda çalışmasına olanak sağladıklarını ifade etti.

Orman İşletme Müdürlüğü idari binası ve lojmanları tadilattan geçirilerek, bina dış cephesindeki sıva işlerinin tamamlandığını, boyanıp yepyeni bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Personelimizin daha iyi çalışma şartlarında görev yapması için hizmet binalarımızın bakımlarını yapıyor ve daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlıyoruz. Ormancılık çalışmalarımızı yürütürken aynı zamanda sağlıklı, konforlu ve daha temiz çalışma ortamları oluşturarak, personelimizin memnuniyetini göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Keskin, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü yapılan tadilat çalışmalarının ardından, hem vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet vereceğini, hem de personelinin daha iyi fiziki ortamda çalışmasını sağlayarak, iş verimini artıracağını belirtti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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