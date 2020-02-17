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Orman Bölge Müdürü Oflu çalışmaları inceledi

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, 2020 iş programları doğrultusunda Orman İşletme Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmaları inceleme ve denetleme ziyaretlerine devam ediyor.

17.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:45Orman Bölge Müdürü Oflu çalışmaları inceledi
Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, 2020 iş programları doğrultusunda Orman İşletme Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmaları inceleme ve denetleme ziyaretlerine devam ediyor.

ilinde yürütülen ormancılık faaliyetlerini incelemek için Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Bölge Müdürü Halil Oflu ve beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Şenlikoğlu, Makine İkmal Şube Müdürü Murat Çalışgan, İşletme Müdürü Bayram Yerlikaya tarafından karşılanarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Orman Bölge Müdürü Halil Oflu bilgiler ışığında onarıma alınan İşletme Müdürlüğü sosyal tesislerinde inşaat çalışmalarını inceleyerek talimatlarını aktardı. Oflu, "İnşaat yatırım programları çerçevesinde atıl bina ve tesis kalmamasına özen gösterilerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Binalarımız kamuya açılan kapımız ve görünen yüzümüzdür" dedi. - AMASYA

İskilip, Amasya, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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