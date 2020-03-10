Orman emvalinden 11 milyon liralık gelir elde edildi
DÜZCE (İHA) – Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2020 yılının üçüncü orman emvali satış ihalesini gerçekleştirdi.
10.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:19
DÜZCE (İHA) – Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2020 yılının üçüncü orman emvali satış ihalesini gerçekleştirdi. Bu ihale ile beraber 35 bin metreküp orman emvali ekonomiye ve sektörün ihtiyacına sunularak 11 milyon lira gelir elde edildi.
2019 yılı program ve hedeflerinin üzerinde satış gelirlerine ulaşan Düzce Orman İşletme Müdürlüğü üretimin minimum olduğu yılın ilk aylarında hem sektörün ihtiyacını karşılamak hem de birim başına yüksel gelir elde etmek amacıyla 2020 yılına devreden orman emvali stoklarını ve yeni üretilecek emvallerini sektörün ihtiyacına sunmaya devam etti. Ormanların sürdürülebilirliğinin devamı, orman varlığının ve kalitesinin yükseltilmesiyle beraber orman ürünleri sektöründe ithalatın sıfıra indirilerek hem iç piyasanın hammadde ihtiyacının karşılanması hem de ihracat yapılarak ülkeye döviz girdisinin sağlanması hedefleriyle yapılan üçüncü ihalede 35 bin metreküp orman emvali satışa çıkartıldı. İhale sonrasında 11 milyon lira gelir elde edildi. - DÜZCE
2019 yılı program ve hedeflerinin üzerinde satış gelirlerine ulaşan Düzce Orman İşletme Müdürlüğü üretimin minimum olduğu yılın ilk aylarında hem sektörün ihtiyacını karşılamak hem de birim başına yüksel gelir elde etmek amacıyla 2020 yılına devreden orman emvali stoklarını ve yeni üretilecek emvallerini sektörün ihtiyacına sunmaya devam etti. Ormanların sürdürülebilirliğinin devamı, orman varlığının ve kalitesinin yükseltilmesiyle beraber orman ürünleri sektöründe ithalatın sıfıra indirilerek hem iç piyasanın hammadde ihtiyacının karşılanması hem de ihracat yapılarak ülkeye döviz girdisinin sağlanması hedefleriyle yapılan üçüncü ihalede 35 bin metreküp orman emvali satışa çıkartıldı. İhale sonrasında 11 milyon lira gelir elde edildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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Etiketler : Orman İşletme Müdürlüğü, Düzce, Ekonomi
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