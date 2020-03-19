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Orman envanterlerine zarar verdiği iddia edilen 3 kişi savcılığa sevk edildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 400 dönümlük kiraladıkları alanda özel ağaçlandırma yapmak amacıyla makilik alanı bozan ve alanın içindeki 20 yaşının üstündeki çam ağaçlarını kesen, kökleyen ve toprak altında bıraktığı iddia edilen 3 kişi, orman envanterlerine zarar vermekten savcılığa sevk edildi.

19.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:35
Orman envanterlerine zarar verdiği iddia edilen 3 kişi savcılığa sevk edildi
Antalya 'nın Kumluca ilçesinde 400 dönümlük kiraladıkları alanda özel ağaçlandırma yapmak amacıyla makilik alanı bozan ve alanın içindeki 20 yaşının üstündeki çam ağaçlarını kesen, kökleyen ve toprak altında bıraktığı iddia edilen 3 kişi, orman envanterlerine zarar vermekten savcılığa sevk edildi.

Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde vatandaşların, çam ağaçlarının kesildiği veya toprak altına gömüldüğü şikayeti üzerine Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, dozerle maki ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çalışma yapılan araziye geldi. Ekipler, önce çalışma yapan dozeri durdurarak, zarar gören ve toprak altında kalan çam ağaçlarını tespit etti. Alandan yaklaşık 29 metreküp çam ağacının kesilmek kaydıyla zarar gördüğü tespit edildi.

Daha sonra bölgeye gelen jandarma ekipleri, C.P., A.G. ve S.M.'yi Adarsan Jandarma Karakoluna götürerek ifadelerini aldı. Kişilere, her ne kadar 400 dönüm orman kiralanmış olsa da, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurumlara başvurup arazi içindeki orman envanterlerinin alınmasının istenmesi gerektiği bildirildi.

C.P., A.G. ve S.M., kiraladıkları orman arazisinde 'orman envanterlerine zarar vermekten' haklarında yasal süreç başlatılması için Kumluca Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya, Kumluca, Yazır, Güncel

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