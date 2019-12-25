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Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'deki yangınların 38'i söndürüldü (2)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, SABOTAJ İDDİALARINI YALANLANDIİçişleri Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi'nde farklı noktalarda meydana gelen 58 orman yangının bölücü terör örgütü tarafından çıkarıldığı ve olayı terör örgütünün üstlendiği iddialarını yalanladı.

25.12.2019 00:31 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:31 Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'deki yangınların 38'i söndürüldü (2)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, SABOTAJ İDDİALARINI YALANLANDI

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi'nde farklı noktalarda meydana gelen 58 orman yangının bölücü terör örgütü tarafından çıkarıldığı ve olayı terör örgütünün üstlendiği iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak, ilgili kurumlar Bakanlığımız ve valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır" denildi. Bu tür üstlenmelerin bölücü terör örgütünce propaganda amaçlı yapıldığı belirtilen açıklamada,  herhangi bir tespit yapıldığında gerekli bilgilendirmelerin resmi kanallar tarafından kamuoyuna yapılacağı ve bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.



Karadeniz Bölgesi, Güncel

Kaynak: DHA

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